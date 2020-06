Andritz hat von EMP Recycling UAB den Auftrag zur Modernisierung seiner Recyclinganlage für Kühlgeräte in Vilnius, Litauen, erhalten. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstung ist für Ende 2020 geplant. Der Lieferumfang umfasst die Zuführung der Kühlgeräte in den Querstromzerspaner samt Sicherheitstechnik, das Equipment zur Trocknung der Atmosphäre im Maschineninneren sowie die Fördertechnik zum Austrag und die Bereitstellung des zerkleinerten Materials für die nachfolgenden Bearbeitungsschritte. Ein bewährter und 2012 in Betrieb genommener Andritz Universal Querstromzerspaner QZ2000 verbleibt im System. Darüber hinaus liefert Andritz die beheizten Förderschnecken zum Transport des Materialstroms sowie die Siebstufe, ...

