Nach der kleinen Atempause am Montag deutet sich zum Börsenstart ein freundlicher Dienstag an. Der DAX -1,63% wird kurz vorm Xetra-Start 0,3 Prozent höher gesehen bei 12.858 Punkte. In elf Tagen war der Leitindex zuletzt ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt.Der Optimismus angesichts der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise halte an, heißt es bei der Credit Suisse, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...