Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -21,16 Prozent, der DAX bei -3,24 Prozent und der Dow Jones bei -3,38 Prozent. Die Nasdaq schloss sogar auf All-time-High. Heute sind einmal Gewinnmitnahmen angesagt ... ... und so wird es auch der RBI schwer fallen, auf die 9 Tage Plus in Folge noch einen 10. Tag draufzusetzen. Aber wer weiss das in Tagen wie diesen schon. Es gibt da zwei Rennen. Zum einen um die beste Serie im ATX 2020, da hat die RBI gestern mit Andritz gleichgeozogen: RBI mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 23.61%) - die längste Serie dieses Jahr: Andritz 9 Tage (Performance: 14.27%). Und dann natürlich der Wanderpokal im ATXPrime (die ATX-Titel sind ja Bestandteil des ATXPrime), der Wanderpokal ist bei der UBM, die 2019 ganze 14 ...

