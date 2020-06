Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold CorpUnternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 09.06.2020 Kursziel: 0.80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80. Zusammenfassung: Die Explorationskampagne 2020 ist im Gange. Phase-1-Diamantbohrungen von ~9 Löchern zielen auf Goldmineralisierungsaufschlüsse in der Lone Star Zone (LS) ab. Die Bohrphasen 2 und 3 sind geplant und umfassen fünf Bohrlöcher, in denen der Hauptbereich der Goldmineralisierungsaufschlüsse entlang der Stander-Zone getestet wird. Die Saison markiert eine Abkehr von fünf Jahren geowissenschaftlicher Untersuchungen und Dokumentation von Gold- und Strukturkontrollen hin zu detaillierten Tests der räumlichen und wirtschaftlichen Parameter sowohl in der LS- als auch in der Stander-Zone. Unsere Bewertung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von C$0,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.80 price target. Abstract: The 2020 exploration campaign is underway. Phase 1 diamond drilling of ~9 holes will target Au mineralisation outcrops in the Lone Star Zone (LS). Drill phases 2 & 3 are planned and will include five drill holes testing the primary area of gold mineralisation outcroppings along the Stander Zone. The season marks a shift away from five years of geoscience surveys and documentation of gold and structural controls towards detailed testing of spatial and economic parameters in both the LS and Stander Zones. Our rating remains Buy with an C$0.80 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21033.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.