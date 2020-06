Virtuelle ams-HV 3.6.2020. Gut, dass ich mehrere Browser hab, denn meine sonst immer verlässlichen Kandidaten Firefox und Internet-Explorer haben die virtuelle ams-HV am 3.6.2020 um 12 Uhr nicht knacken können, ich musste mit Opera auffahren. Und damit hab ich der HV ohne jegliche Probleme bis zum offiziellen Ende um 14:38 h folgen können. Angenehm zügig ist die HV abgewickelt worden, obwohl sich auch hier einige Problemfelder abgezeichnet haben. Mein Fazit gleich zu Beginn: Imponierend, was die alles machen, da würde man gerne dabei sein. Aber Entlohnungsschema für Führungskräfte und so, da denk ich lieber noch ein zweites und drittes Mal nach, das Schema kam jedenfalls nicht gut an und wurde von einer deutlichen Mehrheit sogar abgelehnt. Das war ...

