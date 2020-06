Wie schon bei der Oberbank stimmten auch die Vorzugsaktionäre der BKS Bank in der heutigen Versammlung der Vorzugsaktionäre einstimmig der Umwandlung der BKS Bank-Vorzugsaktien in Stammaktien zu. "Wir freuen uns über das Abstimmungsergebnis", erklärt BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. "Die Entscheidung, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, wurde im Jahr 1991 getroffen. Ziel war es damals, den Aktionären mit der Stimmrechtsbevorzugung eine interessante Anlagealternative zur BKS Bank-Stammaktie zu geben. Mittlerweile ist die Unterteilung in Stamm- und Vorzugsaktien aber nicht mehr Usus. Die Umwandlung bringt für die BKS Bank auch eine organisatorische Vereinfachung mit sich", so Stockbauer. Die ...

