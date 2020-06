Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat das Kreditrating für den Flughafendienstleister Swissport auf nur noch "Caa2" von zuvor "B3" gesenkt. Den Ausblick stellt die Agentur auf "negativ" (zuvor: "under review"), wie es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht heisst. Die Herabstufung des Swissport-Ratings hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...