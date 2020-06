Heute haben sich die überzeugten Käufer, die wochenlang immer an den wichtigen charttechnischen Marken im Deutschen Aktienindex zur Verfügung standen, zur Abwechslung mal nicht blicken lassen. Das führt zumindest in der Momentaufnahme zu einem Minus auf der Anzeigetafel in Frankfurt, nachdem es gefühlt drei Wochen nur aufwärts ging. Der DAX ist zu schnell in zu kurzer Zeit angestiegen. Die Anleger gehen davon aus, dass die konjunkturelle Erholung vom Coronavirus-Lockdown reibungslos verlaufen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...