NEWS RELEASE

Zug, 9. Juni 2020

Net Asset Value per 31. Mai 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Mai 2020 EUR 81.78 (CHF 87.46). Dies entspricht einer negativen Veränderung von 6.4% in EUR respektive 5.3% in CHF seit dem 30. April 2020.

Die Portfolioperformance von PEH wurde im Mai sowohl durch tiefere Bewertungen vieler Portfoliofonds per 31. März (Berichte erhalten seit der letzten NAV-Veröffentlichung) als auch durch einen schwächeren USD gegenüber dem EUR zum Monatsende negativ beeinflusst. Die insgesamt negative Performance war nach der deutlichen Korrektur der Finanzmärkte im Februar und März 2020 zu erwarten gewesen. Erwähnenswert sind dabei jedoch auch positive Überraschungen, insbesondere bei bestimmten Technologiefonds und Co-Investitionen, die sich als widerstandsfähig gegen COVID-19 erwiesen haben.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pelion IV aus dem Verkauf von Anteilen am Website-Sicherheitsunternehmen Cloudflare, sowie von Investindustrial V aus dem Verkauf des kanadischen Vertriebsunternehmens Polynt Composites Distribution aus der Polynt-Reichhold Group, einem führenden Anbieter von Spezialchemikalien auf dem nordamerikanischen Markt. PEH erhielt daneben auch eine Ausschüttung von Warburg Pincus X aus dem Verkauf von Anteilen an Silk Road Medical, einem in Kalifornien ansässigen Entwickler eines neuartigen endovaskulären Medizinprodukts zur Behandlung von Arterienerkrankungen.

Die Generalversammlung der PEH findet am 30. Juni 2020 in Zug statt. Nach den derzeit vom Bundesrat getroffenen Massnahmen ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung vor Ort nicht möglich. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihre Anweisungen schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,589,713 per 31. Mai 2020 (30. April 2020: 2,592,633). Die Bewertungen werden isn Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.