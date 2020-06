Wie der Wirkstoffhersteller Evotec bereits gestern nachbörslich meldete, ist man in den USA über die Tochtergesellschaft Evotec Biologics, Inc. eine Partnerschaft mit Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL) eingegangen. ABL ist ein global tätiger Auftragsentwickler und -hersteller, der u.a. für die US-Regierung und die biopharmazeutische Industrie tätig ist. Gemeinsam mit ABL will Evotec in die Antikörper-Entwicklung gegen die Immunschwächekrankheit HIV einsteigen. Finanziert wir..

