Im Dezember 2019 wurde erstmals von den Gesundheitsbehörden der Wuhan-Provinz in Zentralchina das Coronavirus registriert. Seither wurden weltweit mehr als 6.800.000 Fälle mit über 400.000 gemeldeten Todesfällen bestätigt, so die Weltgesundheitsorganisation. Aufgrund der weltweiten Verbreitung des Coronavirus ist ein internationaler Notstand entstanden, woraufhin die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Anfang März eine weltweite Pandemie verkündete.Die Coronavirus-Pandemie hat unsere Lebensweise völlig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...