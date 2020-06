Ungemütlicher wird es offenbar bei der Commerzbank. Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute vorbörslich meldet, hat der Finanzinvestor Cerberus, der ca. 5 Prozent der Commerzbank-Anteile halten soll, in einem Brief dem Aufsichtsrat der Commerzbank mitgeteilt, einen Kurswechsel einzuleiten. Wie Reuters weiter meldet, beansprucht Cerberus zwei Sitze im Aufsichtsrat, um so entsprechenden Einfluss auf die geforderten Strategieänderungen zu bekommen. Damit soll ein Kurswechsel eingeleitet werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...