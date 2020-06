Der heimische Aktienmarkt schloss am Dienstag in der Verlustzone. Der ATX schloss tiefrot mit einem Minus von 2,45% auf 2.451,14 Punkte. Die starke Kursrallye der letzten Handelstage verleitete viele Anleger zu Gewinnmitnahmen. Auch gestern war die Meldungslage eher dünn und so standen die Konjunkturdaten wie z.B. die aufgrund der Corona Krise eingebrochenen deutschen Exporte vermehrt im Focus der Anleger. Die Gewinner des gestrigen Tages waren Andritz AG mit plus 2,21% und Rosenbauer International AG mit einem Plus von 2,08%. Auf der anderen Seite der Tafel befinden sich FACC AG (-5,31%) und OMV AG (-4,55%). Aus den Wiener Privatbank Morning News

Den vollständigen Artikel lesen ...