Zurich platziert nachrangige Anleihe im Umfang von 750 Millionen Euro Biotest schafft erfolgreichen Einstieg in den weltgrößten Markt für Humanalbumin in China Kreise: US-Finanzinvestor Ceberus will zwei Sitze im Commerzbank-Aufsichtsrat Continental-CEO hat auf weitere Einschnitte vorbereitet. "werden einige 100 Millionen Euro sparen müssen" (Wiwo) Deutsche Konsum REIT erwirbt drei Einzelhandelsimmobilien für rund EUR 17 Mio. Hornbach Holding AG: Erheblicher Umsatz- und Ertragsanstieg in Q1 - Betriebsergebnis wächst um fast 80%

