Mit Spannung blicken Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Dabei dürfte die Fed nach den meisten Experten an ihrem Corona-Krisenkurs kaum etwas ändern. Spannend werden aber die Prognosen der Notenbanker.Die neuen Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt, die die Fed am Mittwoch vorstellt, dürften Beachtung finden. Die Fed reicht diese Schätzungen nach, die eigentlich im März ...

