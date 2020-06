Spiegelkontakte in Schützen sind gemäß der Norm IEC 60947-4-1, Anhang F Hilfs-Öffner, die niemals gleichzeitig mit einem Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein können. Diese Funktionalität muss durch die mechanische Konstruktion eines Schützes sichergestellt sein. Der minimale Abstand zwischen den Kontakten des Spiegelkontakts darf 0,5 mm nicht unterschreiten. Öffnet der Hauptkontakt also nicht, so schließt der Spiegelkontakt auf keinen Fall. Der ...

