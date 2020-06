Basel/London (awp) - Die britische Gesundheitsbehörde hat dem Krebsmittel Kadcyla von Roche am Ende grünes Licht gegeben. Vor einigen Jahren war es wegen des Preises für das Mittel zu Diskussionen zwischen Roche und der britischen Zulassungsbehörde National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) gekommen. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...