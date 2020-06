Am 18. Juni findet die Hauptversammlung von BASF statt - und Aktionäre dürfen sich freuen. Denn der DAX-Konzern ist einer der wenigen, der nicht nur eine Dividende ausschüttet, sondern diese auch erhöht. Doch es wird wohl auch um Dicamba gehen. Auf der am 18 Juni stattfindenden virtuellen Hauptversammlung von BASF soll den Aktionären eine Dividende in Höhe von 3,30 Euro vorgeschlagen werden - so viel ...

