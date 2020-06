Die spanische Textilkette Inditex (ISIN: ES0148396007) will der Hauptversammlung am 14. Juli 2020 die Auszahlung einer ordentlichen Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorschlagen. Die Auszahlung soll am 2. November 2020 erfolgen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 26,18 Euro und der geplanten Dividende bei 1,34 Prozent. Die Dividendenpolitik einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent bleibt bestehen, ...

