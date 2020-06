Lausanne (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat eine Mehrheitsbeteiligung an der US-Firma Vital Proteins mit Sitz in Chicago erworben. Finanzielle Einzelheiten des Verkaufs wurden in einem Communiqué vom Mittwochabend nicht veröffentlicht. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, heisst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...