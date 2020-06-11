BARCLAYS SENKT ALFA LAVAL AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 170 (195) SEK BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 405 (410) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 21 (22) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT TELE2 AB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 136 SEKDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 145 (140) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4600 (4100) PENCE - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 29 (27) EUR - 'BUY'JPM SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) -ZIEL 58(70)EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 10155 (9847) P - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28,50 (27,33) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 120 (120,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 244 (246) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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