Die flatex AG möchte Ende 2020 im SDAX notieren, "sogar ein Listing im TecDAX erscheint uns greifbar zu sein", sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG, im Gespräch mit Finanzjournalisten.de Für das vierte Quartal strebt flatex den dafür notwendigen Wechsel in den Prime Standard an. Kunden sollen schon bald von der angestrebten Übernahme von Degiro profitieren.Mit der Übernahme möchte sich flatex zum führenden bankenunabhängigen europäischen Onlinebroker entwickeln. "Unser Ziel ist es, zum europäischen Charles Schwab zu werden." In 18 Ländern sind die Broker derzeit aktiv. Die Handelsaktivitäten und die Neukundenentwicklung in beiden Häusern laufen "sehr erfreulich": Schon jetzt habe flatex mehr Neukunden gewonnen als im gesamten Jahr 2019. Und per Ende Juni komme sein Haus aller Voraussicht nach bereits auf so viele Trades wie 2019 insgesamt. Das liege insbesondere an der hohen Volatilität und der v-förmigen Erholung nach dem Corona-Crash."Wir werden sehr starke Halbjahreszahlen zeigen, weil ...

