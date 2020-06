Zur Orientierung: Heute ist Feiertag, aber Fronleichnam ist einer der vier Feiertage, an denen seit 2019 gehandelt. Und wenn gehandelt wird, gibt es einen gabb. Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -25,11 Prozent, der DAX bei -5,43 Prozent und der Dow Jones bei -5,43 Prozent. Also Dow und DAX exakt gleich. Heute geht es zunächst deutlich nach unten. Die Fed-Aussagen zogen wohl so manchen Optimisten wieder auf den Boden der Realität, die.Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft sind nach den aussagen wohl in die Ferne gerückt. News und eine optimistische Grafik gibt es aus dem ZFA: 40 Prozent der Anleger, die sich an der o.a. "Trend des Monats"-Umfrage des Zertifikate Forum Austria beteiligten, geben an, Positionen nachzukaufen, 24 ...

