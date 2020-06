The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2020



ISIN Name



CA98880A1066 ZTR ACQUISITION CORP.

US26885G1094 ERA GROUP INC. DL-,01

US29268T3005 ENERGY FOCUS INC. DL-0001

US3994731079 GROUPON INC. DL-,0001

US98420U6047 XPRESSPA GROUP DL-,01

