Aktie: Tesla droht ein Fehlausbruch - kommt jetzt der Absturz?

Am Fronleichnam erlebten die US-Börsen einen neuen Negativrekord bei den Aktien, die an der New Yorker Börse zeitweise gleichzeitig im Minus lagen. Demnach waren es 2.058 Stück. Am 18. Mai hatte es erst einen positiven Rekord gegeben, als 2.049 Aktien gemeinsam im Plus lagen. Das beherrschende Thema war aber wieder die Corona-Krise.

Steigende Fallzahlen in einigen Bundesstaaten bringen die Sorge vor einer sogenannten "zweiten Welle" zurück. Diese könnte für eine deutliche Verzögerung in geplanten Lockerungsmaßnahmen mit sich bringen. Derzeit steigen die Fallzahlen in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Texas und Kalifornien und erreichen neue Höchststände.

Davon könnte auch wieder Tesla betroffen sein, die zuletzt große Fortschritte gemacht haben. Die jüngsten Verkaufszahlen in China haben sich in etwa verdreifacht. Gleichzeitig hat Tesla die Batterieleistung für künftige Elektrofahrzeuge verbessern können. Noch im Juni wird sie ihre neuesten Entwicklungen vorstellen. Dabei könnte die Millionen Meilenbatterie vorgestellt werden. Das heißt, mit einer Batterie lassen sich 1 Million Meilen fahren. Bisher schaffen nur wenige Batterien eine Gesamt-Fahrleistung von 200.000 Meilen. Das wäre ein bedeutender Entwicklungsschritt für das Unternehmen.

Legt Tesla den Rückwärtsgang ein?

Die Tesla-Aktie hat gestern allerdings wieder einen Schritt zurück gemacht und ist dabei, die Ausbruchslinie bei rund 970 Dollar zu testen. Das war das alte Hoch aus dem Februar, das in dieser Woche geknackt wurde. Damit hat sich die Tesla-Aktie seit dem Märztief fast verdreifacht, die historische Kursmarke von 1.000 Dollar erreicht. Doch die Tesla-Aktie droht wieder den Rückwärtsgang einzulegen, wenn die Unterstützung bei 970 Dollar nach unten durchbrochen wird. Diese entscheidende Marke sollte halten, um das positive Chartbild zu erhalten. Die nächste Unterstützung verläuft bei rund 900 Dollar.

