Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle insbesondere in den USA hat am gestrigen Donnerstag für starke Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Infolge überdurchschnittlich starker Kursverluste - der Dax rutschte klar unter die 12.000er-Marke - wurden am frühen Freitagmorgen auch die Stimmungs-Werte deutlich im negativen Bereich registriert. Das Musterdepot des AktienSensor Deutschland, seit Mittwoch wieder komplett auf Short eingestellt, konnte indessen deutliche Buchgewinne verzeichnen: etwa bis zu +10 Prozent mit einer Short-Position auf Telefonica Deutschland oder +6 Prozent mit einer Short-Position auf den Dax innerhalb von nur zwei Tagen Haltedauer.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE000A1J5RX9

Den vollständigen Artikel lesen ...