Nachdem der DAX am Donnerstag unter die 12.000-Punkte-Marke und die 200-Tage-Linie gekracht war, geht es am Freitag wohl zunächst weiter abwärts: Kurz vor dem Xetra-Start zeigten die Indikatoren für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 11.890 Punkte.Die Helaba sprach in ihrem Tagesausblick von einem Rücksetzer mit Vorwarnung. Es dränge sich der Eindruck auf, als würde sich nun die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...