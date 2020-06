Geschäftszahlen für das Jahr 2019DGAP-News: Solar8 Energy Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Anleihe Geschäftszahlen für das Jahr 201912.06.2020 / 10:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Solar8 Energy AG: Geschäftszahlen für das Jahr 2019- Rückzahlung der im April 2021 fälligen AnleiheRatingen, 12. Juni 2020 - Die Solar8 Energy AG hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 6 erzielt.Aufgrund der coronabedingten Situation insbesondere in Italien hat sich die geplante Sanierung der Anlagen weiter verzögert. Die Rückzahlung der im April 2021 fälligen Anleihe ist nur dann möglich, wenn eine Refinanzierung gelingt und/oder der Verkauf von Tochtergesellschaften die erforderliche Liquidität sicherstellt.Darüber hinaus bestehen in der Bewertung der Ausleihung an die Sunfield 12 srl Unsicherheiten. Die coronabedingt verspätete Modifikation der Anlage sollte die Produktivität der Anlage in dem Umfang optimieren, dass die Ausleihung werthaltig ist.Der Jahresabschluss 2019 wird in Kürze auf der Unternehmenswebseite der Solar8 Energy AG veröffentlicht.Über die Solar8 Energy AGDie Solar8 Energy AG ist ein international geführter Photovoltaik-Kraftwerksbetreiber. Das in Ratingen ansässige Unternehmen plant, baut und betreibt Photovoltaik-Großkraftwerke. Gemeinsam mit seinen Investoren leistet Solar8 täglich einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz, zur ökologischen Energieversorgung und somit zur CO2-Reduzierung.Die 3%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3F87) der Solar8 Energy AG ist seit dem 6. April 2011 u. a. im Freiverkehr der Börse Düsseldorf handelbar.Kontakt:Solar8 Energy AG Kaiserswerther Str. 115, D-40880 Ratingen Tel: +49 2102 420-695 E-Mail: info@solar8.de Web: www.solar8.de12.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Solar8 Energy Aktiengesellschaft Kaiserswerther Straße 115 40880 Ratingen Deutschland Telefon: +49 2102 420 - 695 Fax: +49 2102 420 - 62 E-Mail: info@solar8.de Internet: www.solar8.de ISIN: DE000A1H3F87 WKN: A1H3F8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1068829Ende der Mitteilung DGAP News-Service1068829 12.06.2020