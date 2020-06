Dies teilte am Freitag die Gewerkschaft Verdi mit, die in dem Kontrollgremium vertreten ist. Statt wie zunächt vorgesehen noch in dieser Woche sollen die Beschlüsse nun am kommenden Donnerstag (18. Juni) getroffen werden, hiess es. Für Montag (15.06.) ist zuvor ein runder Tisch angesetzt, zu dem Niedersachsens Wirtschaftsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...