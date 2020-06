Die Syndikate. Ich weiß nicht, wie ich drei tagesfüllende HVs und drei Vorzugsaktionärsversammlungen in verdauliche Form gießen kann, ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, mein Plan sieht aktuell folgendermaßen aus: Dieses hier ist der Einleitungsbeitrag, wo es den groben Überblick gibt, worum es bei den "3 Banken" (Oberbank, BKS und BTV) und ihren aktuellen Problemen vor allem mit der Unicredit geht, da bringe ich auch das Geschehen auf den drei Vorzugsaktionärsversammlungen am 9. und 10.6.2020 unter. Über die ordentlichen Hauptversammlungen der drei Banken schreibe ich dann noch jeweils gesondert. Ein Riesenkonvolut an Notizen liegt vor mir, es ist alles sehr lange und sehr langweilig, wenngleich durchaus auch einige interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...