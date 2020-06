Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -28,76 Prozent, der DAX bei -9,65 Prozent und der Dow Jones bei -11,95 Prozent. Der ATX hat also in den vergangenen Tagen ein klein wenig des ytd-Rückstands von zuletzt meist 20 Prozentpunkten aufgeholt. "Covid hat den Trend hin zu virtuellen Roadshows drastisch beschleunigt. Natürlich stand dieses Thema bei uns bereits vorher zur Diskussion. Die Vermeidung von Reisezeit Kosten bei unseren Unternehmenskunden bzw. unseren Investoren sind schon ein spannender Vorteil", sagt Baader Bank CEO Nico Baader zum gabb. Das sehen auch die o.a.17 Austro-AGs (7x ATX) so und sind am 17. und 18. Juni virtuell-digital mit Baader und der Wiener Börse unterwegs. Laut Baader ist die Konferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...