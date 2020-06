Heute fand wieder ein Aktienlust.tv Dreier-Talk statt, bei dem unser Jürgen Schmitt sogar aus dem Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte zugeschaltet war. Wir berichten über den gestrigen Kursrücksetzer an den Märkten und wie es nun weitergehen könnte und wo wir wieder Kaufniveaus sehen. Des Weiteren sprechen wir über die Ergebnisse und Auswirkungen der US-Notenbanksitzung FED, die am Mittwoch tagte. Außerdem gab es noch Quartalszahlen von Inditex und Lululemon - wie geht es hier weiter? Tiffany&Co ...

Den vollständigen Artikel lesen ...