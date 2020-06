Obwohl die Mainstream-Indizes gestern deutlich verloren haben, konnte der Rosinger Index Rosgix erneut auf Allzeithoch schliessen. Siehe hier: https://www.pressetext.com/news/20200611003 . Die Rosinger Group will auch wieder für Börsenachschub sorgen: "Wir haben mehrere Listings in Arbeit, von denen zumindest eines - vielleicht auch zwei - noch heuer kommt. Heuer kommt jedenfalls noch etwas Großes, in jeder Hinsicht, auch von der Kapitalisierung her sehr namhaft", sagt Gregor Rosinger zum gabb. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)

