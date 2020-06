Nachdem der TecDAX Ende letzter Woche beim Stand von 3.267 Punkten sein Kursplus seit dem am 16. März erreichten Jahrestief bei 2.128 Punkten auf 1.139 Punkte bzw. 54 Prozent ausgebaut hat, ging es sukzessive abwärts. Diese Abwärtsdynamik gewann in dieser Woche kräftig an Tempo, nachdem vielen Anlegern bewusst wurde, auf was für einem dünnen Boden diese Rallye aufbaut, denn die wirtschaftlichen Perspektiven für das laufende Jahr sind desaströs. Das zeigte sich u.a. auch im dramatischen..

