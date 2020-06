14.06.2020 Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX schafft es zwar, den Widerstand in Form des 50% Fibonacci-Retracements bei 2.442 Punkten zu überwinden, und kurzfristig sogar auf über 2.500 Punkten zu klettern, fällt aber danach innerhalb kürzester Zeit wieder unter die 2.300-Punkte-Marke. Der zwei Wochen dauernde steile Aufwärtstrend ist gebrochen, der seit dem Tiefstand Mitte März weitaus flacher verlaufende Trend bleibt hingegen noch intakt. Die im Bereich von 2.240 Punkten bestehende Unterstützung hat vorläufig gehalten. Die technischen Indikatoren präsentieren sich deutlich abgekühlt, dennoch bleibt das Momentum positiv. In der nächsten Woche sehen wir den ATX am ehesten in der Bandbreite zwischen 2.240 und 2.440 Punkten. ...

