Zum Wochenende ging es bei der Firma CytoDyn nochmal richtig rund. Man konnte auf dem Aktienmarkt einen starken Schritt nach vorne machen und um 1,50 Prozent zulegen, was einem Plus von 0,04 Euro gleichkommt. Somit steht der Kurs auf 2,70 Euro und befindet sich somit in Richtung der 3-Euro-Marke und wirkt dabei unaufhaltsam!

Anleger-Tipp: Erfolgsautor und Finanzguru Robert Kiyosaki verrät jetzt auch Privatanleger, wie er es geschafft hat, 19 Jahre früher in Rente zu gehen. Einfach hier klicken.

Nachdem das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...