BARCLAYS SENKT BNP PARIBAS AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 37,20 (40)EURBARCLAYS SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'UNDERWEIGHT'(EQUAL W.) - ZIEL 17,70 (23)EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 550 (440) EUR - 'MARKET-PERFORM' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 450 (360) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT DIAGEO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 55 (54) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4900 (4800) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT SODEXO AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 61 (68) EURRBC SENKT SANDVIK AB AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 130 (160) SEK BERENBERG HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17,70 (12) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 85 (84) EUR - 'HOLD'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 56 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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