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WKN: A0JNE2 ISIN: GB00B10RZP78 Ticker-Symbol: UNVB 
Tradegate
15.06.20
08:08 Uhr
48,500 Euro
-0,480
-0,98 %
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
UNILEVER PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UNILEVER PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,93048,47008:16
48,00048,50008:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE TELEKOM AG14,590-0,78 %
KNORR-BREMSE AG94,00-1,01 %
UNILEVER NV46,500-1,52 %
UNILEVER PLC48,500-0,98 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.