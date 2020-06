Der Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien, die Encavis AG, teilt heute vorbörslich mit, dass sich die deutsche Mehrheit der Aktionäre für einen Aktien- statt einer Bardividende entschieden hat. Bereits zum 7. Mal konnten sich Encavis-Anteilseigner entscheiden, ob sie den Unternehmensgewinn lieber über eine Bardividende in Höhe von 0,26 Euro pro Aktie in Cash auf dem Konto oder neue Aktien im Verhältnis 60,25 zu 1 in ihr Depot eingebucht haben wollen. Dieses Jahr entschieden sich 61..

Den vollständigen Artikel lesen ...