Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking vergrößert zum Wochenanfang die Sorgen der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor einer neuen Infektionswelle. Vor dem Xetra-Start wurde der DAX etwa 2,5 Prozent tiefer gesehen bei 11.640 Punkten. Schon in der vergangenen Woche hatte der Leitindex Korrekturzeichen gegeben. - Was in dieser Woche kommt, lesen Sie im Wochenausblick."Die aktuelle Korrektur im DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...