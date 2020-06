Guten Morgen, der DAX befindet sich nach der langen Gegenbewegung in der Folge des Coronavirus-Crashs nun wieder auf dem Rückzug. Die Abwärtskorrektur der Vorwoche dürfte sich deutlich ausdehnen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Montagmorgen bereits an der Marke von 11.600 Punkten, nachdem der Leitindex am Freitag bei 11.949 Punkten aus dem regulären Handel gegangen war. Solange der DAX nun unter 12.000 Punkten notiert, ist mit direkt weiter nachgebenden Kursen zu rechnen. Die nächste wichtige ...

