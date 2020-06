Deutlich besser als das europäische Umfeld war die heimische Börse zum Wochenausklang, der ATX konnte den Handel mit einem Plus von 1,6% beenden und sich so von den Rücksetzern während der Woche etwas erholen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb dünn. Gut gesucht zeigten sich die Bankentitel in einem starken europäischen Sektorumfeld, die Bawag glänzte mit einem Plus von 4,7%, die Erste Group war nur unwesentlich dahinter und konnte 3,5% zulegen, die Raiffeisen fiel da im Vergleich dazu mit einem Plus von 1,4% etwas ab. Die kleinere, vor allem in Südosteuropa tätige Addiko Bank, musste den Tag mit einem Minus von 0,4% beenden. Sehr gut nachgefragt wurde auch Agrana, für den Stärke- und Zuckerkonzern ging es 3,6% ...

