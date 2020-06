Am Freitag kam es zu keiner EUR Emission am europäischen Primärmarkt. Eine Flut an staatlichen sowie staatsahen Emissionen führte hingegen letzte Woche mit einem Gesamtvolumen am europäischen Primärmarkt von EUR 77 Mrd. (18 % Corporates, 13 % Financials, 53 % staatliche und staatsnahe Emittenten) zur neunten Woche in diesem Jahr mit einem EUR Emissionsvolumen von zumindest EUR 50 Mrd. Die ab letzten Dienstag zu beobachtende Risikoaversion bei den Investoren führte im Wochenverlauf zu merklich höheren Credit Spreads bei den von uns verfolgten EUR Credit Kassabond-Benchmarkindizes - EUR IG Non-Fins: +9 BP; EUR ...

