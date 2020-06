Mit 160 nm ist das Corona-Virus nicht groß, hat aber riesige Auswirkungen auf unseren Alltag. Damit unsere Welt trotz eingeschränkter Mobilität nicht stillsteht, braucht es neue Ansätze. Das gilt auch für den Packaging Summit am 7. Juli 2020, der in den vergangenen Jahren im Hochhaus des Süddeutschen Verlags stattfand. Aufgrund der besonderen Situation haben wir, die neue verpackung und der Verlag Werben & Verkaufen, uns entschlossen, das Motto der diesjährigen Veranstaltung "Innovativ, Digital, Nachhaltig" nicht nur im Programm ernst zu nehmen, sondern den kompletten Packaging Summit am 7. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...