1: Schraubenspindel macht CIP-Pumpe unnötig

Den Anfang macht die jüngst von der EHEDG zertifizierte Schraubenspindelpumpe Twin Screw NG von der Pumpenfabrik Wangen (EL Class I). Sie wurde für die zuverlässige Förderung von niedrig- bis hochviskosen, flüchtigen oder gasförmigen Produkten und für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf Hygiene und Effizienz ankommt. Die hygienische Pumpe wird zum Fördern von Lebensmitteln und Getränken, Chemikalien und Kosmetika eingesetzt. Die selbstansaugende Pumpe zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit und die wartungsfreundliche Bauweise aus: Sie lässt sich schnell und einfach manuell reinigen und kann zusätzlich zur Produktförderung auch als CIP-Pumpe genutzt werden, wordurch keine separate CIP-Kreiselpumpe mehr notwendig ist. Zu den Merkmalen der Pumpe gehört ein großer Visikositätsbereich und eine schonende Förderung.

2: Fördern und Reinigen mit einer Pumpe

Auch die GEA Hilge Novatwin ist eine flexible Schraubenspindelpumpe, die nicht nur zum Fördern von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten eingesetzt werden kann, sondern gleichzeitig auch als CIP-Pumpe fungiert: Sie adressiert die Anforderungen zuverlässiger Betrieb, schonende Produktbehandlung und hygienisches Design. Die Verdrängerpumpe steht in sechs Baugrößen zur Verfügung und ist Teil der Varipump-Linie. Die selbstansaugende, hygienische Schraubenspindelpumpe ermöglicht einen sicheren Betrieb mit geringer Pulsation und niedrigem Geräuschpegel auch bei hohen Produktviskositäten, Temperaturen bis 135 °C und Differenzdrücken bis 25 bar. Der Systemdruck von 30 bar ermöglicht den Einsatz bei Hochdruckanwendungen. Ein konstanter Fluss bei unterschiedlichen Drücken und Volumina sowie die selbstansaugende Arbeitsweise mit einer Saughöhe bis 8 m sind weitere Eigenschaften der Pumpe.

3: Doppelschraubenpumpe mit EHEDG-Zertifikat

Alfa Laval hat für verschiedene Typen der Doppelschraubenspindelpumpe Twin Screw in 2019 das EHEDG-Zertifikat (EL Class I) erhalten. Die Pumpen werden in der Milch-, Lebensmittel-, Getränke- und Körperpflegeindustrie eingesetzt und basieren auf einer robusten, zuverlässigen Plattform. Sie kann sowohl für den Produkttransfer als auch für die CIP-Reinigung (Cleaning-in-Place, Reinigung vor Ort) eingesetzt werden. Sie arbeitet pulsationsarm, fördert auch Feststoffe und zeichnet sich durch eine hohe Saugleistung aus.

4: Drehkolbenpumpen für niedrige und hohe Kapazitäten

Alfa Laval hat zudem das Sortiment der Optilobe Drehkolbenpumpen um vier neue Modelle in zwei Baugrößen erweitert. Die Optilobe 10 und die Optilobe 50 erfüllen die Anforderungen nach hygienischen Lösungen für sowohl kleinere als auch größere Durchflussmengen. Die Pumpen eignen sich für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Milch-, Getränke- sowie in der Reinigungsmittel- und Körperpflege-industrie. Pulsation, Scherkraft und Geräuschentwicklung wurden minimiert. Die Einlass- und Auslassöffnungen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung steigern die Verfahrensflexibilität und ermöglichen eine universelle Montage und flexible Installation. Die Pumpen haben ein Edelstahlgehäuse, ein Lagergehäuse, einen robusten Getriebebau mit Schwerlastdichtungen, Drehmoment-spannelementen und Kegelkopflagern. Cleaning-in-Place (CIP) und Sterilization-in-Place (SIP) sind möglich. Außerdem wurde die Entleerung der Pumpe vereinfacht, was die Produktrückstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...