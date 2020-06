Dass das Personal aufgrund einer Pandemie nicht mehr zum Arbeitsplatz gelangt oder nur noch wenige Produktionsmitarbeiter gleichzeitig in der Anlage arbeiten dürfen, war auch für die Chemieindustrie eine ganz neue Situation. Im Vorteil waren hier plötzlich Unternehmen, die ohnehin schon in der Vergangenheit in ihren Prozessabläufen dabei waren, manuelle Tätigkeiten weitgehend abzubauen, und die auf hochautomatisierte Anlagen setzen. Bei der BASF etwa hat man die Erfahrung gemacht, dass eine automatisierte Produktion helfen konnte und kann, die Corona-Krise zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für die schnelle Anpassung in der Produktionsplanung sowie von betrieblichen Abläufen. "Diese Möglichkeit der schnellen Reaktion auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hat den Wertbeitrag der Digitalisierung nochmals verdeutlicht", teilt der Chemiekonzern auf Anfrage mit. Gerade digitale Lösungen seien in der Regel nicht mit größeren Umbauten von Anlagen verknüpft und ließen sich deshalb schnell umsetzen.

Auch für die Division Crop Science von Bayer waren die Zugangsbeschränkungen in Folge der Corona-Krise eine ganz neue Situation. Glück im Unglück für das Unternehmen: "In einer nahezu vollständig automatisierten Anlage macht das keinen Unterschied. Die Produktion läuft einfach weiter", berichtet Ingo Elfering. Als Beispiel führt der Leiter Digital Transformation & IT der Division Crop Science eine neue Anlage am US-Standort Urbandale an, die Saatgut produziert und in Kassetten zur direkten Verwendung auf dem Feld abfüllt. "Früher hätten wir da 30 oder 40 einzelne Schritte an verschiedenen Standorten gebraucht - heute dagegen haben wir eine vollautomatische Produktionsstraße, die man mit wenigen Leuten betreiben kann", erklärt Elfering. Das ist ein großer Vorteil für die "Resilienz" ...

