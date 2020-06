Christoph Obererlacher, Chef von Swiss Life Select (größter Finanzdienstleister in Österreich), berichtet im Interview Positives. Wie reagieren die Kunden von Swiss Life Select auf die Corona-Krise, Herr Obererlacher? Christoph Obererlacher: Das Neugeschäft hat insgesamt deutlich zugenommen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 liegen wir gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 14 Prozent im Plus. Menschen wollen gerade jetzt ihre Finanzthemen regeln. Dabei fällt uns auf, dass derzeit rund 70 Prozent digital und nur 30 Prozent physisch nachgefragt und abgewickelt werden. Und was wird besonders kräftig nachgefragt? Gefragt sind alle relevanten Bereiche vom Kreditvergleich bis zum Depotcheck und zur Frage, wie man jetzt freie Mittel für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...