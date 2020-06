In der vergangenen turbulenten Börsenwoche hielten sich die wikifolio-Top-Trader an deutsche Nebenwerte. Darüber hinaus waren es vor allem Wasserstoff-Aktien, die sie begeisterten. Quelle: Pixelbay via pexels Die Corona-Sorgen haben die Finanzwelt in der vergangenen Woche wieder eingeholt. Ein düsterer Konjunkturausblick der amerikanischen Notenbank Fed, gepaart mit der Angst vor einer zweiten Corona-Welle, ließ die Kurse purzeln. Der Dax schloss letzten Freitag knapp sieben Prozent im Minus. Die wikifolio-Top-Trader brachte das allerdings nicht aus der Ruhe. Sie sahen sich, wie schon in den letzten ...

