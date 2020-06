Die Success Entertainment Group International gibt die Verzögerung der Übernahme von Utility Management Corp bekannt mit den Hauptgrund der angehenden COVID-19 PandemieDGAP-News: Success Entertainment Group International, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Die Success Entertainment Group International gibt die Verzögerung der Übernahme von Utility Management Corp bekannt mit den Hauptgrund der angehenden COVID-19 Pandemie15.06.2020 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Tulsa, Oklahoma--(Newsfile Corp. - 15. Juni 2020) - Success Entertainment Group International, Inc. (OTCQB: SEGN) und seine kürzlich erworbene hundertprozentige Tochtergesellschaft Renavotio Infratech geben bekannt das die Transaktionen aus denen sich die Acquisition, Inc. ("RII") zusammensetzt sich wegen der angehendedn COVID-19 Pandemie verzögert, wie in der anfänglichen Absichtserklärung beschrieben und das die Parteien ihre Absichten hinsichtlich des Vollzugs und des Zeitpunkts der in der ersten Absichtserklärung beschriebenen Akquisition wiederholen. Es wurde vereinbart, die aktuelle Absichtserklärung in einen endgültigen Absichtserklärung umzuwandeln, um das Infrastrukturunternehmen United Management Corp (UMC) und ihre Tochterunternehmen Utility Management Company, LLC sowie Cross-Bo Construction, LLC zu erwerben.Beide Parteien haben die vorherige vereinbarte Absichtserklärung geändert und angepasst und arbeiten daran die Akquisition abzuschließen, einschließlich der Erreichung der folgenden Zwischenziele: (1) Das Unternehmen stellt seine Informationen und sein Personal unverzüglich für die Due Diligence des Käufers zur Verfügung (2) Der Käufer hat den Kaufvertrag und andere Transaktionsdokumente (einschließlich Arbeitsverträge ) unverzüglich vorzubereiten und zu liefern und die endgültige Form des endgültigen Kaufvertrags bis spätestens 20. August 2020 auszuhandeln.Die endgültige Absichtserklärung sieht vor, dass RII SEGN-Stammaktien gegen 100% der Beteiligungen von UMC gegen einen Gesamtkaufpreis von vier Millionen fünfhunderttausend US-Dollar (4.500.000,00 USD) einzutauschen, vorbehaltlich einer Anpassung der Due-Diligence-Prüfung und Bewertungsberichte des Käufer, sowie etwaige Anpassungsbedingungen, die in der endgültigen Vereinbarung festgelegt sind, mit der Absicht, das Unternehmen als hundertprozentige Tochtergesellschaft zu betreiben. Der Kaufpreis kann wie folgt angepasst werden; (i) die Übernahme oder Rückzahlung von zwei Millionen neunhunderttausend US-Dollar (2.900.000,00 USD), (ii) der Käufer zahlt oder übernimmt 300.000 USD der Verschuldung der UMC-Parteien (die "Barabfindung"), und (ii) eine Million dreihunderttausend Dollar (1.300.000,00 USD) der Stammaktien von Success Entertainment Group International, Inc. ("SEGN"), berechnet mit einem Wert von 0,07 USD/Aktie oder dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten zehn (10) Tage je nachdem, welcher der beiden höher ist.RII prognostiziert für seine ersten Akquisitionen bis Ende 2020 einen kombinierten Umsatz von mehr als 5 Millionen US-Dollar und strebt 2020 zwei zusätzliche Infrastrukturakquisitionen in wachstumsstarken Gebieten der USA in 2020 an. "Wir suchen und sichern uns weiterhin Chancen für SEGN und RII und erweitern unser Geschäftsmodell, um ein bewährter Marktführer im Bereich Infrastruktur zu", erklärt Billy Robinson, Direktor General.Das Leitbild von RII lautet:"Wir sind Marktführer und Techniker, die glauben, dass Wasser Leben ist! Unsere Mission ist es, ländlichen Gemeinden Trinkwasser- und Versorgungsmanagement von höchster Qualität zu bieten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. "ÜBER SUCCESS ENTERTAINMENT GROUP INTERNATIONAL INC. (OTCQB: SEGN):Success Entertainment Group International Inc. (OTCQB: SEGN) plant den Betrieb von drei (3) infrastruktur- und finanzbasierten Modellen, Glasfaser-, 5G- und Versorgungsmanagement-, Medizintechnik- und PSA-Infrastrukturprodukten (Personal Protection Equipment) basierend auf einer E-Commerce Organisation und die gemeinsame Nutzung von Plattformen und Verwaltung des finanziellen Wachstums der Datenbankmitgliedschaft. Solche Einnahmequellen können zu einem tragfähigen und stetigen Wachstum des Unternehmens beitragen.ÜBER RENAVOTIO INFRATECH (RII):RII ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf Infrastrukturmöglichkeiten konzentriert, darunter Medizin, 5G, Versorgungsbau, Versorgungsmanagement, IoT, Wasser, Abfallwirtschaftstechnologie und verwandte Branchen. RII-Anfangsziele zusammen mit den jüngsten medizinischen Schutzausrüstungen sind Infrastrukturunternehmen mit Versorgungsbau-, Beratungs- / Betriebsvereinbarungen mit Kleinstädten oder CO-OPS des Landkreises, die ihre eigenen Wasser- und Abwassersysteme betreiben um durch intelligente Überwachung der Versorgungsunternehmen sowie dedizierte Technik und Service langfristige Einsparungen zu erzielen. Diese Plattformen erfassen Versorgungsdaten von tragbaren GPS-Geräten oder Sensoren an Ort und Stelle, wobei der geplante Einsatz von Drohnen zur Identifizierung von Abfallverunreinigungen, zur Lecksuche und zur Planung der Installation von topografischen unterirdischen Versorgungsunternehmen erfolgt.ÜBER UTILITY MANAGEMENT CORP:Utility Management Corp ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf Infrastruktur, 5G, Versorgungsbau, Versorgungsmanagement, IoT, Wasser- und Abfallwirtschaftstechnologie und verwandte Branchen konzentriert. Die Tochtergesellschaft, Utility Management and Construction (UMCCO), ist ein Engineering- und Smart Utility Management-Unternehmen, das ländlichen Gemeinden eine Komplettlösung bietet, um den Verbrauch von Strom-, Erdgas- und Wasserversorgungsunternehmen für gewerbliche, industrielle und kommunale Endverbraucher zu senken. Der einzigartige Ansatz von UMCCO führt zu sofortigen Einsparungen für die Kunden, indem das Engineering, die Planung, die Genehmigung und die Installation über ihre zweite hundertprozentige Tochtergesellschaft, Cross-Bo Construction, bereitgestellt werden, die sich auf die Planung und Installation von Wasser, Abwasser, Telekommunikation und 5G spezialisiert mit langfristiges Wertversprechen bei gleichzeitiger Erreichung der jeweiligen Nachhaltigkeitsziele.IR Kontakt: Success Entertainment Group International Inc. Email Kontakt: brobinson@renavotio.comTelefon: +1(260) 490-9990To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/57882Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/57882 News Source: Newsfile15.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Success Entertainment Group International, Inc.Vereinigte Staaten von Amerika ISIN: US86457R1077 EQS News ID: 1069885Ende der Mitteilung DGAP News-Service1069885 15.06.2020