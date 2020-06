Der Bund nimmt 300 Millionen Euro in die Hand und steigt beim deutschen Biotech-Unternehmen Curevac ein. Das Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus geht damit in die nächste Runde. Wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag mitteilte, übernimmt die staatliche Förderbank KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent der Anteile an Curevac. Ziel sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...