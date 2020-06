Der Technologiekonzern Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) hat beschlossen, der virtuellen Hauptversammlung am 7. August 2020 die Zahlung einer Dividende von 0,13 Euro für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen, wie das TecDax-Unternehmen am Montag in Jena mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,52 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 0,63 Prozent. Ursprünglich war geplant, den Aktionären eine im Vergleich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...